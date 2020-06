Der Tag Was Berlin für Europa stemmen muss

Mitten in der Corona-Pandemie übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft einer ohnehin geschwächten Europäischen Union. Wie will die Regierung die Herkulesaufgabe angehen? Außerdem: Ein Blick nach Berlin-Neukölln zeigt, was Behörden bei einer Quarantäne alles falsch machen kann.

Von Jasper Barenberg

