Was die schwedische Regierung gerade macht, sei ein großes Experiment, sagt die Journalistin Christine Westerhaus. Sie lebt in Göteborg und beobachtet wie die Schweden nach wie vor ganz normal einkaufen gehen oder sich in ein Cafe setzen. Die Regierung verzichtet auf große Beschränkungen im Alltag und fordert die Menschen stattdessen auf, verantwortungsbewußt zu handeln. Bislang scheint das zu funktionieren. Die Frage ist, wie lange.

Zum Nachbauen: Ein Gesichtsschutz für Ärzte und Pfleger

Der Görlitzer Arzt Mark Frank hat eine einfache Bau-Anleitung ins Netz gestellt - für ein Gesichtsvisier, also eine weitere Schutz-Möglichkeit für Ärzte und Pfleger beim Umgang mit Corona-Patienten. Dr. Frank erklärt, warum so ein Visier in diesen Tagen im Krankenhaus-Alltag sehr nützlich sein kann. Und warum diese Anleitung so ein Erfolg ist.