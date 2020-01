Es war eine seit Tagen erwartete Antwort: Der Iran hat zwei US-Militärstützpunkte im Iran mit Raketen beschossen. Eine Antwort auf die gezielte Tötung von General Soleimani am Freitag. Bemerkenswert: Es gab bei diesen Angriffen keine Toten. Klaus Remme meint, mit dieser Art von Gegenschlag habe der Iran eine Antwort gefunden, die möglicherweise keine weiteren Konsequenzen aus den USA nach sich zieht. Es liege allerdings auch nicht im Interesse Teherans, sich einen US-geführten Krieg ins eigene Land zu holen. Dramatisch sei die Entwicklung dagegen für das Atom-Abkommen. Das, meint Klaus Remme, sei inzwischen nur noch schwer am Leben zu halten.

Libyen - ein Land unter dem Radar

Libyen rutscht immer weiter ab ins Bürgerkriegs-Chaos. Und neben vielen anderen Mächten mischt jetzt auch noch die Türkei mit. Müsste alles nicht sein, sagt der Journalist Mirco Keilberth, der seit vielen Jahren immer wieder in Libyen recherchiert. Vor allem Europa könnte viel mehr erreichen in Libyen - und es gäbe in diesem reichen Land eine Menge zu gewinnen. Stattdessen behandele die EU den Bürgerkrieg dort bislang als "B-Krise".