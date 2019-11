Der Tag Wenn der Mann zur Gefahr wird

Die größte Gefahr für eine Frau ist ihr Mann. Häusliche Gewalt ist auch in Deutschland ein großes Problem. Warum dringend mehr Frauenhäuser gebraucht werden. Außerdem: Die "China Cables" dokumentieren massive Menschenrechtsverletzungen an der uigurischen Minderheit in China. Die Geschichte einer Recherche.

Von Philipp May

