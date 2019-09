Der Tag Wenn Politiker schwer erkranken

Manuela Schwesig hat ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Warum sie dennoch Ministerpräsidentin Mecklenburg Vorpommerns bleiben möchte. Außerdem: Was kann Ursula von der Leyens EU-Kommission? Und was nicht? Und: Die IAA in der Krise.

Von Philipp May

