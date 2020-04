Der Tag Wenn wir auf Taiwan gehört hätten

Taiwan hat früh vor dem Corona-Virus in China gewarnt. Doch die WHO hat nicht reagiert. Das liegt auch am merkwürdigen internationalen Status von Taiwan. Außerdem: Sind Geisterspiele in der Bundesliga gesellschaftlich vertretbar.

Von Ann-Kathrin Büüsker

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek