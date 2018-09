Der Tag Wer ist Hans-Georg Maaßen?

Wie Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen tickt, warum die SPD in ihrer Haltung zu Bundeswehreinsätzen in Syrien nicht stringent ist und was sich Karstadt und Kaufhof von ihrer Fusion erhoffen.

Von Philipp May

