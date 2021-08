Der Tag Wer trägt die Verantwortung für das Versagen in Afghanistan?

Die politische Aufarbeitung der letzten Wochen in Afghanistan ist in vollem Gange. Warum Rücktritte angebracht wären. Außerdem: "2015 darf sich nicht wiederholen", fordert unter anderem Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Aber droht uns überhaupt eine neue Flüchtlingskrise in Europa?

Von Philipp May

