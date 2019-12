Mit Blick auf die UN-Klimakonferenz in Madrid beschäftigen uns heute zwei Berichte. Zum einen der Klima-Risiko-Index der Umweltorganisation Germanwatch. Dieser zeigt: Im vergangenen Jahr war Deutschland eine der am stärksten von Extremwetter betroffenen Nationen. Der Klimawandel schadet also unserem Wohlstand. Wie sich diese Berechnung zusammensetzt, erklärt Umweltredakteurin Britta Fecke. Die auch neue Zahlen des internationalen Forscherverbunds Global Carbon Project einordnet. Denen zufolge hat der weltweite Ausstoß von klimaschädlichem CO2 auch in diesem Jahr weiter zugenommen.

Kenia in Sachsen mitverhandelt

Die Bundesregierung will jungen Menschen in Deutschland besser zuhören. Dafür hat sie eine Jugendstrategie vorgelegt, plant ein Jugendkabinett. Wie es ist als junger Mensch Politik mitzubestimmen, erzählt Sophie Koch. Die 26-Jährige ist Vorsitzende der JuSos in Sachsen und hat Teile des dortigen Kenia-Koalitionsvertrags mitverhandelt. Sie schildert, was das mit ihrem Verständnis von Politik gemacht hat.

Wir freuen uns über Fragen & Feedback an dertag@deutschlandfunk.de