Nicht nur in der deutschen Wirtschaft haben Frauen wenig Mitbestimmungsrechte, auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen sollten sie mehr Teilhabe bekommen, so fordert es ein Bündnis heute in Berlin. Barbara Schmidt-Mattern aus unserem Hauptstadtstudio erläutert die Hintergründe.

Literaturjournalistin Miriam Zeh nimmt uns mit auf die digitale Buchmesse, spricht über aktuelle literarische Themen und den mangelnden Austausch über Inhalte.