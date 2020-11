Der Tag Wie geht die Politik mit Corona-Protesten um?

Bei Demonstrationen und in tausendfachen Mails an Bundestagsabgeordnete wurden Änderungen des Infektionsschutzgesetzes kritisiert. Wie gehen Politiker*innen damit um? Außerdem: Was der angekündigte US-Truppenabzug für die Lage in Afghanistan bedeutet.

Von Katharina Peetz

