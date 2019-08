Entsetzen in den USA nach zwei Amokläufen in El Paso, Texas und Dayton, Ohio mit insgesamt 30 Toten. Und zumindest in El Paso wird immer deutlicher, dass der Mann, der in einem Wal Mart 20 Menschen erschoss, zum Ziel hatte, möglichst viele Mexikaner zu töten. Rechter Terror als Tatmotiv - die oppositionellen Demokraten machen Donald Trump verantwortlich, der mit seinen rassistischen Äußerungen die Stimmung angefacht habe. Unser Korrespondent in Washington, Thilo Kößler, erklärt, warum die Demokraten mit ihrem Vorwurf richtig liegen.

Seit einem Monat fluten E-Scooter Deutschlands Großstädte. Für die einen sind sie ein praktisches Fortbewegungsmittel und ein großer Spaß, für die anderen sind sie ein großes Ärgernis. Dieter Nürnberger, Deutschlandfunk-Verkehrsexperte erklärt, wo die Polititk nachjustieren muss.