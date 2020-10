Der Tag Wie viele Corona-Fälle können wir uns leisten?

Angesichts auch in Deutschland rasant steigender Corona-Fallzahlen haben sich die Bürgermeister der Großstädte auf schärfere Maßnahmen verständigt. Wie bedrohlich ist die Lage? Außerdem: Antisemitismus in Deutschland ein Jahr nach dem Anschlag in Halle und (k)ein Gespräch über den Friedensnobelpreis.

Von Philipp May

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek