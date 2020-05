Der Tag Wieviel Weltgesundheit bringt die WHO?

Mitten in der Pandemie steckt auch die WHO in einer Krise. Was ist dran an der harschen Kritik der USA und welche Rolle spielt die Weltgesundheitsorganisation in Corona-Zeiten? Außerdem: Die Abhörpraxis des BND verstößt gegen Grundrechte. Was heißt das Urteil für den deutschen Auslandsgeheimdienst?

Von Sarah Zerback

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek