Grüß Gott statt Buongiorno, Matteo Salvini schunkelnd im Festzelt der Kastelruther Spatzen: Wenige Tage vor den Wahlen in Südtirol-Trentino war der Chef der rechtsextremen Lega auf Stimmenfang. Italien-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler darüber, ob es Salvini gelingt, den Schwung seiner Partei auch in die nördlichste Provinz des Landes zu bringen. Eine Region, an der traditionell aus verschiedenen Himmelsrichtungen gezerrt wird.

Die Olympischen Jugendspiele sind zu Ende gegangen. Auch für alle, die nicht mitbekommen haben, dass sie überhaupt angefangen hatten, zieht Reporterin Sandra Schmidt eine Bilanz. Und die ist deutlich weniger positiv als die der Organisatoren.

