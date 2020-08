Der Tag Wurde Alexej Nawalny vergiftet?

Alexej Nawalny ist der bekannteste russische Kreml-Kritiker. Jetzt liegt er im Koma. Wieso man als Oppositioneller in Russland so gefährlich lebt. Außerdem: Nach dem Militärputsch in Mali. Warum die Strategie des Westens gescheitert ist.

Von Philipp May

