Es sind schwierige Entscheidungen, die viele Hausbanken in Deutschland gerade treffen müssen: welche Unternehmen sollen Hilfskredite bekommen und welche nicht? Und welche Unternehmen wollen vielleicht einfach nur schnell an billiges Geld kommen? Theo Geers erklärt, dass bei vielen dieser Entscheidungen Tempo vor Sorgfalt geht. Das heisst: es wird nicht allzu genau hingeschaut. Und er erklärt, wieso vor allem Start-Ups die Regierung vor eine große Herausforderung stellen.

Der Blick aus China

In Shanghai ist der Alltag zurück. Es gibt nur noch wenig, was dort an die Corona-Krise erinnert. Das berichtet unser China-Korrespondent Steffen Wurzel. Aber er bleibt skeptisch, wenn Chinas Führung behauptet, das Land habe die Krise hinter sich gelassen. Und er sagt, was Deutschland bei der Krisen-Bewältigung besser mache als die Volksrepublik.