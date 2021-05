Der Tag Zwangsstopp Minsk

Eine Ryanair-Maschine fliegt von Athen nach Vilnius und wird zu einer Landung in Minsk gezwungen. An Bord war der belarussische Regimekritiker und Blogger Protasewitsch - in Minsk wird er festgenommen. Nicht nur die EU kritisiert das belarussische Vorgehen als skandalös und reagiert mit Sanktionen. Bringen die etwas? Außerdem: Was die geplante Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen für den Immobilienmarkt bedeutet.

Von Katharina Peetz

