Regisseur Hans Neuenfels ist im Alter von 80 Jahren gestorben. (picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Er starb gestern im Alter von 80 Jahren in Berlin. Der in Krefeld geborene Regisseur hatte seine Schauspiel- und Regieausbildung in Wien begonnen und dort seit Mitte der 1960er-Jahre inszeniert. Ende der 1980er Jahre war er Intendant der Freien Volksbühne in Berlin. Bekannt wurde Neuenfels auch als Opernregisseur. 2016 erhielt er den Deutschen Theaterpreis "Faust" für sein Lebenswerk.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.