Der Traum vom Büro zu Hause Warum die Bundesregierung ein Recht auf Homeoffice einführen will

Von zu Hause arbeiten, Homeoffice machen, das ist in Zeiten mobiler Geräte meistens kein Problem mehr. Viele Unternehmen in Deutschland bieten ihren Mitarbeitern diese Form der Arbeit bereits an, doch Studien zeigen, dass die Möglichkeiten bei Weitem nicht ausgeschöpft werden.

Moderation: Kate Maleike