Er macht das Konzertpodium zur Kabarettbühne und umgekehrt kommen seine Kabarettprogramme nicht ohne die Themen Musik und Tuba aus. 1978 wurde Andreas Martin Hofmeir in München geboren. Er studierte in Berlin, Stockholm und Hannover und war Stipendiat der Orchesterakademien der Berliner und der Münchner Philharmoniker. 2004 gewann Hofmeir den renommierten Tubawettbewerb in der italienischen Stadt Pordenone und ein Jahr darauf den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs, als erster Tubist überhaupt in der Geschichte des Wettbewerbs. Er ist außerdem Mitbegründer der Kult-Pop-Band LaBrassBanda, musiziert in Duos für Tuba und Orgel, Harfe oder Violine und unterrichtet seit 2010 als Professor am Mozarteum Salzburg.

Musik-Laufplan

Titel: O Magnum Mysterium für Chor a capella

Länge: 05:49

Chor: Nordic Chamber Choir

Dirigent: Nicol Matt

Komponist: Morten Lauridsen

Konzertmitschnitt vom 11.07.1999 im Münster Schwarzach, Rheinmünster



Titel: Eu e a brisa

Länge: 02:26

Interpretin: Nara Leão

Komponist: Johnny Alf

Label: Verve

Best.-Nr: 518665-2

Plattentitel: Nara Leão



Titel: Duetto op. 5/5 Part 1 (Andante con moto) und Part 2 (Allegro capriccioso)

Länge: 6:50

Interpret: Benjamin Schmid

Komponist: Jörg Duda

Label: ACT

Best.-Nr: ACT9864-2

Plattentitel: Stradihumpa



Titel: Unheilbar gesund

Länge: 06:53

Interpret: Georg Kreisler

Komponist: Georg Kreisler

Label: Mercury

Best.-Nr: 538874-2

Plattentitel: Unheilbar gesund



Titel: Servus, mach's guat

Länge: 03:33

Interpretin: Nicki

Komponist: Gottfried Seidl-Carusa

Label: TELAMO

Best.-Nr: -

Plattentitel: Herzhoamat



Titel: Metamorphosen. Studie für 23 Solostreicher, AV 162 (Ausschnitt)

Länge: 07:14

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Herbert von Karajan

Komponist: Richard Strauss

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 7243-566390-2



Titel: Märchenprinz

Länge: 03:39

Interpret: EAV

Komponisten: Nino Holm, Eik Breit, Klaus Eberhartinger, Thomas Spitzer, Anders Stenmo, Mario Bottazzi, Günter Schönberger

Label: Ariola

Best.-Nr: 88697148842

Plattentitel: 100 Jahre EAV



Titel: Lied des Wolfram an den Abendstern, 3. Akt. Bearbeitet für Tuba und Harfe

aus: Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg. Große romantische Oper in 3 Akten, WWV 70

Länge: 04:32

Solist: Andreas Martin Hofmeir (1978-)(Tuba)

Solist: Andreas Mildner (Harfe)

Komponist: Richard Wagner

Label: GENUIN

Best.-Nr: GEN 19676



Titel: Mr. Sandman (Mister Sandman)

Länge: 02:25

Interpretinnen: The Chordettes

Komponist: Francis Drake "Pat" Ballard

Label: BACKLINE RECORDS

Best.-Nr: 100077

Plattentitel: Rockfile, Vol. 77: The original singles