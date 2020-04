Der Unterhalter Fil Comic, Komik, kultiviertes Chaos

Fil ist einer dieser Typen, die immer gemacht haben, was sie machen. Wer in Berlin großgeworden ist, der kennt ihn als Comic-Zeichner und als Unterhalter auf der Bühne. Seine Show ist professioneller Dilettantismus und Spontanität in Reinkultur.

Von Elmar Krämer

