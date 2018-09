Wer ist die Frau auf Courbets berühmten Gemälde "Der Ursprung der Welt"?

Ein Wissenschaftler will das Geheimnis um die unverhüllte Scham jetzt enthüllt haben. Als Modell diente dem französischen Maler demnach eine Ballettttänzerin mit dem Namen Constance Quéniaux.



Hinter die Identität der Frau kam der Literaturwissenschaftler Claude Schopp nach eigenen Angaben, als er einen bisher nicht beachteten Brief des Schriftstellers Alexandre Dumas des Jüngeren auswertete. Darin mokiert sich Dumas über Courbet und sein Modell Quéniaux, die ihm ihr "Inneres" präsentiert habe. Laut Schopp war Quéniaux eine der Mätressen des türkisch-ägyptischen Diplomaten Khalil-Bey. In dessen Auftrag malte Courbet 1866 sein weltberühmtes Bild.



Die Grafik-Expertin der französischen Nationalbibliothek, Aubenas, sagte, nun sei zu 99 Prozent sicher, dass es sich bei Couberts Modell um Constance Quéniaux handele. Zuvor wurden in der Kunstwelt die Namen diverser anderer Frauen gehandelt, aber aus verschiedenen Gründen wieder verworfen.