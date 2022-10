Der US-amerikanische Komiker und Schauspieler Leslie Jordan ist tot.

Leslie Jordan ist tot. (AP / Richard Shotwell)

US-Medienberichten zufolge kam der 67-Jährige bei einen Autounfall ums Leben. Sein Wagen habe ein Gebäude gerammt, berichtet die "Los Angeles Times" unter Berufung auf eine Polizeisprecherin. Möglicherweise habe der Künstler kurz vor dem Crash am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten, schrieb "TMZ.com". Zahlreiche Kollegen, darunter Michelle Pfeiffer, Selma Blair und Dylan McDermott bekundeten ihre Trauer. Jordan spielte in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, darunter auch "Hearts Afire" und "Boston Legal". Mit seiner Gastrolle in der beliebten Sitcom "Will & Grace" gewann er 2006 eine Emmy-Trophäe.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.