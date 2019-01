Der Weltjugendtag und Venezuela Hoffen auf den Papst

Am Donnerstag wird Papst Franziskus beim Weltjugendtag in Panama sprechen. Die wenigen Pilger aus Venezuela hoffen, dass er etwas zur Situation in ihrer Heimat sagt. Venezuelas sozialistischer Machthaber Maduro hat das Land in eine Krise gestürzt. Jetzt tobt ein Machtkampf zwischen Anhängern und Gegner des Regimes.

Von Anne-Katrin Mellmann

