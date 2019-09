Die Stiftung Patientenschutz kritisiert, dass das Gesetz für mehr Personal in der Pflege bislang offenbar nur wenig Wirkung zeigt.

Es sei desaströs, dass von den geplanten 640 Millionen Euro bisher nur sieben Millionen ausgezahlt worden seien, erklärte die Stiftung. Das Hauptproblem bleibe der Mangel an ausgebildeten Pflegefachkräften.



Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hatte unter Berufung auf eine Anfrage der FDP berichtet, bis Mitte Juli seien bundesweit erst 300 Anträge auf zusätzliche Stellen bewilligt worden. Das Gesetz war Anfang des Jahres in Kraft getreten. Angekündigt waren 13.000 neue Pflege-Arbeitsplätze in stationären Einrichtungen.

Das Bundesgesundheitsministerium erklärte, viele Einrichtungen hätten unvollständige Anträge eingereicht. Dies habe zu Mehraufwand und Verzögerungen geführt. Die FDP-Abgeordnete Westig kritisierte das Verfahren als zu bürokratisch.