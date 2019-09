Er war ein Meister der geschwungenen, aerodynamischen Form - jetzt ist der Designer Luigi Colani im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe gestorben.

Colani sei am Montag einer schweren Krankheit erlegen, sagte seine Lebensgefährtin Yazhen Zhao. Colanis Markenzeichen war die organische Form. "Meine Welt ist rund", sagte er vor seinem 90. Geburtstag im vergangenen Jahr in Karlsruhe, wo er sich zur Ruhe setzte.



Der Universaldesigner entwarf unter anderem Autos und Rennwagen, aber auch Möbel, Geschirr, Brillen, Kameras, Fernseher und Kleidung. Er feierte unter anderem Erfolge etwa mit der Canon T90, die das Design der Marke prägte. Der 1928 in Berlin geborene Colani war einer der ersten Designer, die ihre Produkte unter eigenem Namen vermarktete - mit dem so unverwechselbar wellenförmig geschwungenen Schriftzug "Colani".



Viele seiner Entwürfe blieben als Skizze in der Schublade, wurden nie mehr als ein Prototyp. Insgesamt beziffert er seine zu Papier gebrachten Ideen auf rund 4000. Er studierte an der Berliner Kunstakademie. Später in Paris beschäftigte er sich an der Universität Sorbonne mit Aerodynamik. Colani hatte Ehren- und Gastprofessuren an verschiedenen Universitäten inne, unter anderem in Shanghai und Peking.

Form wichtiger als Funktion

Der Design-Theoretiker Michael Erlhoff, Gründer der Köln International School of Design, sagte im Deutschlandfunk, in den 50er Jahren seien zwar runde Nierentische modern gewesen, offizielles Design sei aber stets der rechte Winkel gewesen - entsprechend der Ideologie des Bauhauses. Hier habe Colani mit seinen aerodynamischen Formen einen neuen Weg beschritten.



Allerdings habe er Mythen um sich gebildet, so Erlhoff. Das runde Design habe immer im Vordergrund gestanden und oftmals die Funktion der Gegenstände missachtet. So hätten Teekanne und Teetassen ausgesehen wie aerodynamische Autos. Und ob man auf seinen Möbelstücken sitzen konnte, sei dem Künstler egal gewesen. "Colani war nicht interessiert an den Menschen, er hat seine Linie gefahren."