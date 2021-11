Virgil Abloh wurde 41 Jahre alt (picture alliance, AP Photo, Thibault Camus)

Das teilte der Luxus-Konzern Louis Vuitton mit. Abloh war der erste schwarze Amerikaner, der die künstlerische Leitung in einem französischen Haute-Couture-Unternehmen übernahm. In der Modebranche war der Designer in höchstem Maße anerkannt. 2018 zählte er im amerikanischen Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt.

Abloh erlag den Folgen einer Krebserkrankung. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.