Nach Ansicht des designierten CSU-Vorsitzenden Söder wird seine Partei auf Bundesebene ein verlässlicher Regierungspartner bleiben.

Söder sagte in München, die CSU müsse zum Stabilisierungsfaktor der Bundesregierung werden. Eine konstruktive Zusammenarbeit sei dazu nötig. Besonders der CDU versprach Söder eine enge Kooperation. Der unionsinterne Streit der vergangenen Monate habe das Regierungsbündnis unnötig in Gefahr gebracht. Söder erklärte, er wolle an Noch-Parteichef Seehofer als Bundesinnenminister festhalten. Man setze auf Kontinuität - und die gelte auch personell.



Söder hatte gestern offiziell seine Kandidatur für den CSU-Vorsitz erklärt, nach dem Seehofer seinen Rücktritt vom Chefposten angekündigt hatte. Söder soll auf einem Sonderparteitag am 19. Januar gewählt werden. Gegenkandidaten gibt es bis jetzt keine.