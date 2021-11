Der FDP-Politiker Marco Buschmann, designierter Bundesjustizminister (picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa)

Um die fünfte Welle zu verhindern, sollte es vielmehr in bestimmten Einrichtungen eine verpflichtende Impfung des Personals geben, sagte Buschmann im ARD-Fernsehen. Zur besseren Akzeptanz in der Bevölkerung wies der FDP-Politiker darauf hin, dass die neue Ampelkoalition bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie die Dominanz der Exekutive abgebaut und das Parlament gestärkt habe. So stehe die 3G-Regel am Arbeitsplatz auf einer klaren gesetzlichen Grundlage. Mit Blick auf die gestern skizzierten Pläne der neuen Regierung sagte Buschmann, allen Beteiligten sei bewusst, dass es nicht leicht werde, große anspruchsvolle Projekte in solchen Krisenzeiten in Gang zu setzen.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.