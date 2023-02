Die Polizei erhielt nach Angaben der Landesleitstelle unter anderem in Köln, Hagen, Krefeld, Gelsenkirchen und Bochum viele besorgte Anrufe. Im Bereich des Kölner Hochhauskomplexes "Kölnberg" und in Gladbeck begaben sich zahlreiche Menschen nachts auf die Straße, bis sie von Polizei und Feuerwehr beruhigt werden konnten.

Die Polizei sprach von einer schändlichen Falschmeldung, die sich in den Sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreitet habe. Offenbar sei vor dem Hintergrund der verheerenden Erdstöße in der Türkei und in Syrien mit der Angst der Menschen gespielt worden. Nach Informationen des WDR kursierte die Falschinformation über Facebook, Tiktok und Whatsapp vor allem in der rumänischsprachigen Gemeinschaft in NRW.