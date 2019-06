Nach den Worten von EU-Sicherheitskommissar King gab es vor der Europawahl mehrere Versuche, durch politische Desinformation im Internet den Wahlausgang zu manipulieren.

Man habe zahlreiche Berichte über Kampagnen mit Bots und Fake-Profilen erhalten, sagte er der "Welt am Sonntag". So sei etwa in Spanien ein Netz koordinierter Twitter-Konten entdeckt worden. Diese hätten islamfeindliche Hashtags verbreitet, um Unterstützung für die rechtsradikale Vox-Partei zu generieren. Ähnliche Vorfälle habe es in Österreich, Polen, Rumänien, Lettland, Italien, Frankreich und Großbritannien gegeben. Das zeige, dass weitere Maßnahmen erforderlich seien - seitens der Mitgliedstaaten, aber vor allem seitens der Plattformen Facebook, Google und Twitter, führte der EU-Kommissar aus.