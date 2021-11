Ein neues Gutachten im Fall Oury Jalloh sieht offenbar die Schuld bei der Polizei.

Die Unterlagen zum Tod des Asylbewerbers in Dessau vor 17 Jahren basierten auf Brandversuchen des britischen Sachverständigen Iain Peck, teilte die "Initiative in Gedenken an Oury Jalloh" mit. Die Versuche seien in einem originalgetreuen Nachbau der Zelle 5 des Polizeireviers durchgeführt und gefilmt worden. Peck selbst sagte, es sei am wahrscheinlichsten, dass Polizeibeamte den dort an Händen und Füßen gefesselten 21-Jährigen aus Sierra Leone damals angezündet hätten. Jallohs Familie forderte von der Bundesanwaltschaft die Wiederaufnahme von Ermittlungen wegen Mordes gegen Polizeibeamte des Reviers. Zudem werde sie Anzeige wegen Strafvereitelung im Amt gegen die Generalstaatsanwaltschaft von Sachsen-Anhalt stellen, kündigte sie in Berlin an.



Jalloh war bei seiner Festnahme damals betrunken und stand unter Drogen. Die genauen Umstände des Todes konnten in zwei Prozessen nicht geklärt werden. Möglicherweise hat er sich auch selbst angezündet. Ein Polizist wurde 2012 verurteilt, weil er nicht dafür sorgte, dass Jalloh korrekt beaufsichtigt wurde. Zwei Sonderermittler stellten in einem 300 Seiten langen Untersuchungsbericht zahlreiche Fehler der Polizei und anderer Behörden fest.

