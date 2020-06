Anlässlich der Ermordung des Mosambikaners Alberto Adriano vor 20 Jahren ist in Dessau der Opfer von Rassismus und rechter Gewalt gedacht worden.

Am Tatort im Stadtpark wurden zum Gedenken Blumen niedergelegt. Opfervertreter, Bürger sowie Politiker von Bund, Land und Kommune riefen dazu auf, verstärkt gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit vorzugehen. Außenminister Maas schrieb auf Twitter, Rassismus sei Gift für jede Gesellschaft und töte. Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte Möbbeck von der SPD rief die Bürger und Bürgerinnen zu mehr Zivilcourage auf.



Der Familienvater Adriano war am 11. Juni 2000 auf dem Nachhauseweg von drei Neonazis zusammengeschlagen worden. Er starb drei Tage später an seinen schweren Verletzungen. Die Täter wurden gefasst und verurteilt.