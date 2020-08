Im Fall des vor 15 Jahren in einer Dessauer Polizeizelle gestorbenen Asylbewerbers Oury Jalloh erhebt ein Bericht Vorwürfe gegen Polizei, Justiz und Regierung.

Von der Festnahme bis zu Jallohs Tod sei so gut wie jede polizeiliche Maßnahme fehlerhaft oder rechtswidrig gewesen, erklärte einer der Sonderberater des Landtags, der Jurist und frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Montag. Wären diese Fehler unterblieben, wäre Jalloh mit größter Wahrscheinlichkeit noch am Leben, ergänzte Montag. Er stellte mit dem zweiten Gutachter, dem Juristen Nötzel, den Bericht vor. Auch die derzeitige Landesregierung von Sachsen-Anhalt wird darin kritisiert. Ansätze für neue Ermittlungen sehen die beiden Sonderberater allerdings derzeit nicht.



Der aus Sierra Leone stammende Asylbewerber Oury Jalloh war 2005 betrunken und unter Drogeneinfluss an Händen und Füßen gefesselt in einer Dessauer Polizeizelle ums Leben gekommen. Sein Körper wies schwere Verbrennungen auf.