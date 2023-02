Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (Jean-Francois Badias/AP/dpa)

Von der Leyen sagte im Europaparlament in Straßburg, konkret schlage die Kommission Beschränkungen für zahlreiche elektronische Bauteile vor, die in russischen Waffensystemen wie Drohnen oder Raketen verwendet würden. Russland setze aber auch zahlreiche Drohnen iranischer Bauart in der Ukraine ein. Deshalb schlage man vor, auch Sanktionen gegen iranische Unternehmen zu verhängen.

Die neuen Sanktionen der EU gegen Russland sollen übereinstimmenden Berichten zufolge zum Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar beschlossen worden sein.

