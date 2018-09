Prominente und Familienangehörige haben sich gemeinsam mit tausenden Fans von der Soul-Sängerin Aretha Franklin verabschiedet.

Zu der Trauerfeier in Detroit im US-Bundesstaat Michigan kamen unter anderem der ehemalige Präsident der USA, Clinton und der Sänger Stevie Wonder. Clinton sagte in seiner Trauerrede, er sei ein großer Fan Franklins gewesen und habe sie jahrzehntelang verehrt.



Aretha Franklin war vor zwei Wochen im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben.