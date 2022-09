Flucht und Vertreibung

Wie die EU-Asylagentur in Valletta auf Malta mitteilte , wurden 406.000 Gesuche gestellt. Das waren 68 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Allein im Monat Juni waren in den Mitgliedstaaten rund 73.000 Asylgesuche registriert worden - fast so viele Anträge wie bei der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016. Die meisten Menschen kamen demnach aus Afghanistan, Syrien und Venezuela. Die Zahl der ukrainischen Antragssteller war vergleichsweise gering, allerdings gilt für die Menschen aus dem Kriegsland ein anderer Status.