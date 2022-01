Barbara Slowik, Polizeipräsidentin von Berlin. (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

Die Fallzahlen hätten um 150 bis 200 Prozent zugenommen, sagte Polizeipräsidentin Slowik der Deutschen Presse-Agentur. Das sei vor allem auf deutlich mehr Mitarbeiter beim Landeskriminalamt und auf die gestiegene Zahl an Mitteilungen einer amerikanischen Recherche-Organisation zurückzuführen. In den USA durchsucht das "National Center for Missing & Exploited Children" das Internet mit Hilfe von Algorithmen nach Missbrauchsdarstellungen von Kindern.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.