Gas-Großhändler Uniper

Uniper-Zentrale in Düsseldorf: Das Unternehmen verzeichnete 2022 vorläufigen Zahlen zufolge deutlich weniger Verluste als zunächst angenommen. (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte, beliefen sich die Verluste aus Gasersatzbeschaffungskosten für das Geschäftsjahr 2022 vorläufigen Zahlen zufolge auf 13,2 Milliarden Euro. Hinzu kämen erwartete, künftige Verluste von rund 5,9 Milliarden Euro. Anfang November hatte Uniper diesen Wert auf rund 40 Milliarden Euro beziffert. Genaue Zahlen will Uniper am 17. Februar veröffentlichen.

Das Unternehmen war im vergangenen Jahr verstaatlicht worden, weil die Bundesregierung befürchtete, dass durch eine Insolvenz Unipers die Gasversorgung in Deutschland zusammenbrechen könnte. Die Europäische Kommission erlaubte dem Bund das Unternehmen mit bis zu 34,5 Milliarden Euro zu unterstützen. Allerdings wurden an die Genehmigung mehrere Bedingungen geknüpft. So musste sich Uniper von mehreren Tochtergesellschaften und Kraftwerken trennen sowie bereits gebuchte Gasspeicher- und Pipeline-Kapazitäten freigeben.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.