Die Renten in Deutschland sollen ab Juli deutlich steigen. (picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMON)

Wie das Bundesarbeitsministerium mitteilte, steigen die Renten in Westdeutschland um 5,35 Prozent, in Ostdeutschland um 6,12 Prozent. Über die Höhe der Renten-Anhebung hatte das Nachrichtenportal "The Pioneer" zuerst berichtet.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.