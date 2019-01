Deutsch-britische Handelskammer "Die Wirtschaft braucht Sicherheit"

Vor allem in den Regionen außerhalb Londons wurde für den Brexit gestimmt – die Arbeitnehmer dort würden nun aber am meisten darunter leiden, sagte Ulrich Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer in London im Dlf. Er warnte vor einem No-Deal-Brexit.

Ulrich Hoppe im Gespräch mit Silke Hahne

