Der Wasserstand könnte in der Kieler Bucht auf 1,8 Meter und in der Flensburger Förde auf zwei Meter über den Normalwert steigen, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit. Mit noch stärkerem Hochwasser rechnen die Behörden in Dänemark. Der deutsch-dänische Fährbetrieb auf den Strecken Puttgarden-Rødby und Rostock-Gedser wurde vorübergehend eingestellt. Am Flughafen in Kopenhagen fällt rund jede zehnte Verbindung aus.

Auch Schweden ist von der Sturmflut betroffen. In Schottland kam eine Person ums Leben.

