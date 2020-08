Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron streben eine engere außenpolitische Zusammenarbeit an.

Bei ihrem Treffen in Fort de Brégançon an der französischen Riviera räumten sowohl Merkel als auch Macron ein, dass dies etwa beim Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Erdgas-Vorkommen im Mittelmeer bisher nicht immer der Fall gewesen sei. So hatte Frankreich ohne Absprache einen Flottenverband zur Unterstützung des EU-Mitglieds Griechenland ins östliche Mittelmeer geschickt, was in Berlin mit Missbilligung aufgenommen wurde. Bei dem Thema wollen Merkel und Macron nun gemeinsam zwischen den Nato-Partnern Griechenland und der Türkei schlichten. Auch in der Corona-Krise sprachen sich die Kanzlerin und ihr Gastgeber für ein koordiniertes Vorgehen innerhalb Europas aus.



Bei dem Treffen in der Residenz des französischen Staatschefs wurden noch verschiedene weitere Themen besprochen. Macron betonte mit Blick auf die Lage in Belarus, die Europäische Union stehe an der Seite der friedlichen Demonstranten. Nach dem Militärputsch in Mali pochen Deutschland und Frankreich auf einen friedlichen Wandel. In dem westafrikanischen Land sind sowohl französische als auch deutsche Truppen stationiert.