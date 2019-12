Eine Spezialklinik für Opfer von Folter und Gewalt in Ägypten ist mit dem deutsch-französischen Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden.

Das El-Nadeem Center zeige, dass die Menschheit, selbst unter den unmenschlichsten Umständen bestehen könne, sagte der deutsche Botschafter Nunn. Die vier Gründerinnen nahmen den Preis in der deutschen Vertretung in Kairo entgegen. Die Einrichtung betreute bisher mehr als 5.000 Folteropfer psychologisch und unterstützte sie bei der Rückkehr in den Alltag. Ägyptische Behörden schlossen die Klinik 2017 mit der Begründung, dass sie ohne Lizenz arbeite. Aber auch danach setzte das Team seine Arbeit fort.



Der deutsch-französische Preis wird seit 2016 jährlich an 15 Verteidiger der Menschenrechte weltweit verliehen. Die weiteren 14 Preisträger sollen morgen verkündet werden.