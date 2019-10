Einen Tag vor dem EU-Gipfel treffen sich Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron heute in Toulouse.

Beim Deutsch-Französischen Ministerrat sollen am Nachmittag eine gemeinsame Klima- und Industriepolitik sowie wichtige Verteidigungsprojekte diskutiert werden. Außerdem dürfte es um den Brexit sowie die türkische Militäroffensive in Syrien gehen.



Die europapolitische Sprecherin der Grünen, Brantner, sagte im Deutschlandfunk, die Zusammenarbeit beider Länder sei zentral für die europäische Entwicklung. Wenn Deutschland und Frankreich miteinander im Streit lägen, sei Europa blockiert. Die Bundesregierung müsse daher "endlich von der Bremse runtergehen", so Brantner wörtlich.