60 Jahre Élysée-Vertrag

Deutsch-Französischer Ministerrat in Paris (dpa-news/Thomas Samson)

Die Zusammenkunft sollte bereits im Oktober stattfinden, war aber wegen Umstimmigkeiten kurzfristig abgesagt worden. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die Themen Wirtschaft und Energie sowie Sicherheit und Verteidigung. Ergebnis soll eine gemeinsame Erklärung sein, die eine Vision für die Zukunft Europas aufzeigt.

Zuvor fand an der Pariser Universität Sorbonne ein Festakt statt. Bundeskanzler Scholz dankte dabei Frankreich für seine Freundschaft. Der SPD-Politiker betonte, auch in Zukunft müssten die Kräfte beider Länder gebündelt werden, um die aktuellen Herausforderungen wie Energieversorgung und Klimaschutz zu bewältigen. Der französische Präsident Macron sagte, Deutschland und Frankreich müssten bei notwendigen Reformen in der Europäischen Union als Pioniere vorangehen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.