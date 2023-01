Deutsch-französischer Ministerrat trifft sich am Sonntag. (imago)

Ein Schwerpunktthema soll dabei der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein, hieß es aus Berlin. Außerdem werde es um europäische, wirtschaftspolitische und internationale Fragen gehen. Neben den Kabinetten beider Länder soll auch der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat tagen.

Der Ministerrat war eigentlich für vergangenen Oktober geplant, wurde dann aber kurzfristig abgesagt. Er findet nun am Tag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags statt, der vor 60 Jahren die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland besiegelte. Anlässlich des Jubiläums ist ein Festakt an der Pariser Universität Sorbonne geplant, an dem auch Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Staatsschef Macron teilnehmen werden.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.