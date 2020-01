Der neue Freundschaftspakt zwischen den Regierungen in Paris und Berlin findet nach Ansicht der Grünen-Politikerin Brantner nur unzureichend Anwendung.

So sei etwa das Klimapaket in Deutschland ohne Absprache mit Frankreich gemacht worden, erklärte die Bundestagsabgeordnete in Paris. Brantner sprach von einem Armutszeugnis. Der Vertrag von Aachen war vor genau einem Jahr von Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Macron besiegelt worden. Er sieht unter anderem eine enge Zusammenarbeit der beiden großen

EU-Länder in europapolitischen Fragen vor.