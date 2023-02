Jamshid Sharmahd in einem Gerichtssaal in Teheran. ( Koosha MAHSHID FALAHI / MIZAN NEWS AGENCY / AFP)

Wie die iranischen Justizbehörden bekanntgaben, verhängte ein Revolutionsgericht in Teheran das Urteil gegen den 67-Jährigen. Ihm wurde unter anderem die Mittäterschaft an einem Terroranschlag im Jahr 2008 in der Stadt Shiras mit mehreren Toten zur Last gelegt. Gegen das Urteil kann den Angaben zufolge vor dem Obersten Gerichtshof des Landes Berufung eingelegt werden. Seine Familie und Menschenrechtsgruppen hatten die Vorwürfe gegen ihn der Vergangenheit stets zurückgewiesen.

Sharmahd lebte lange in Deutschland und besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Später siedelte er in die USA über. Im Sommer 2020 wurde er vom iranischen Geheimdienst aus dem Emirat Dubai entführt. Seitdem ist er in Teheran inhaftiert.

Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Alt, kritisierte das Todesurteil. Es zeige wieder einmal, wie grob und unmenschlich die iranische Justiz agiere. Sharmahd sei unschuldig und müsse sofort freigesprochen werden, meinte die FDP-Politikerin

